شباب بلوزداد يخيّب ويسقط داخل الديار أمام أورلاندو بايرتس

تعرّض شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، للخسارة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل هدف واحد، بملعب 5 جويلية. ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية.

وبدأ ممثل الكرة الجزائرية المنافسة الإفريقية بأداء متواضع ولم يقدم المطلوب لإحراز التقدم في النتيجة.

وسجل، أورلاندو بايرتس، هدفين عن طريق مهاجمه نكوطا موهاو، في الدقيقتين الـ5 والـ27 من الشوط الأول.

فيما قلص المهاجم، إيريك مايو، الفارق لصالح الشباب، في الدقيقة الـ66 من المباراة.

وبدأ شباب بلوزداد مشواره بطريقة سيئة، في المجموعة الأولى، بعد فوز منافسه الأهلي المصري، أمام ملعب أبيجان برباعية مقابل هدفين.

وسيحلّ الشباب ضيفا على فريق ملعب أبيجان في الجولة الثانية من رابطة الأبطال، بتاريخ السادس من شهر ديسمبر المقبل.

وبات شباب بلوزداد مطالباً بتدارك الوضع والعمل على تصحيح الأخطاء من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة القارية. وتجنب الإقصاء من دور المجموعات مثلما حدث الموسم الماضي.