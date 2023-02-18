شباب بلوزداد يخيّب أمام الترجي التونسي في رابطة الأبطال

إنهزم فريق شباب بلوزداد أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف مقابل صفر من إمضاء اللاعب الهوني ضمن مباريات رابطة الأبطال.

و قدّم شباب بلوزداد مباراة جيّدة على طول الخط، من جانب الأداء لولا الحظ و الخبرة كان يمتلكها ببعض لاعبي الترجي التونسي في شاكلة الهوني.

كما عرفت المباراة حضور جماهيري كبير وصل تقريبا إلى 43 ألف مناصر بلوزدادي الذي قدّم الدعم المنقطع النظير لزملاء القائد بوشار.

و حقّق فريق “السياربي” أول نتيجة سلبية في ثاني مباراة له بملعب 5 جويلية الأولمبي، في المنافسة الإفريقي.

وكان الفريق العاصمي قد حقّق أبناء بلكور فوزا هاما في المباراة الماضية أمام الزمالك المصري.

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