شباب بلوزداد يخيّب الأمال امام الوداد البيضاوي

فشل شباب بلوزداد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الضيف الوداد البيضاوي المغربي في قمة الربع النهائي من منافسة رابطة الأبطال.

كما خسر المدرب كارلوس باكيتا ولاعبيه بنتيجة هدف مقابل صفر في اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الاولمبي.

ورغم أن الحكم الرئيسي طرد مدافع النادي المغربي بالبطاقة الحمراء في الدقائق الأولى من اللقاء إلى أن الفريق البلوزدادي فشل في تحقيق على الأقل نتيجة التعادل.

يذكر. أن مباراة صعبة تنتظر “السياربي” بملعب محمد الخامس في لقاء الإياب رغم أن الامال لا زالت متبقية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]