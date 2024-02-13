شباب بلوزداد يدخل تربصا مغلقا بسيدي موسى استعدادا لمواجهة الأهلي

شرع فريق شباب بلوزداد في التربص التحضيري، اليوم الثلاثاء، بالمركز التقني بسيدي موسى استعدادا لمواجهة الجمعة القادم. التي ستجمعه بالأهلي المصري.

و عرف التربص تواجد جميع اللاعبين المعنيين بالمواجهة المرتقبة التي ستجري بملعب جويلية الأولمبي.

ويسعى المدرب البرازيلي باكيتا لقيادة لاعبيه للفوز أمام نادي القرن المصري، بالأداء و النتيجة خاصة وأنه يملك كل المقومات لتحقيق ذلك على أرض الواقع.

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