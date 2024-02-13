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الرياضة

شباب بلوزداد يدخل تربصا مغلقا بسيدي موسى استعدادا لمواجهة الأهلي

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يدخل تربصا مغلقا بسيدي موسى استعدادا لمواجهة الأهلي
شباب بلوزداد
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شرع فريق شباب بلوزداد في التربص التحضيري، اليوم الثلاثاء، بالمركز التقني بسيدي موسى استعدادا لمواجهة الجمعة القادم. التي ستجمعه بالأهلي المصري.

و عرف التربص تواجد جميع اللاعبين المعنيين بالمواجهة المرتقبة التي ستجري بملعب  جويلية الأولمبي.

ويسعى المدرب البرازيلي باكيتا لقيادة لاعبيه للفوز أمام نادي القرن المصري، بالأداء و النتيجة خاصة وأنه يملك كل المقومات لتحقيق ذلك على أرض الواقع.

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