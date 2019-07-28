شباب بلوزداد يدعم صفوفه بلاعب إيفواري

كشف نادي شباب بلوزداد، عن مستقدمه الجديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، اللاعب الإيفواري، كوام نوال نقوسان.

وقدمت إدراة النادي البلوزدادي، لاعبها الجديد كوام نوال نقوسان، للصحافة، عقب التوقيع على العقد الذي يربط الطرفين.

وانضم كوام نوال نقوسان، إلى نادي شباب بلوزداد، قادما إليه من نادي سيو سبور الإيفواري، بعد اتفاق الطرفين على كامل تفاصيل الصفقة.

وتصب هذه الخطوة، ضمن مساعي نادي شباب بلوزداد، لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

ويشغل اللاعب الإيفواري كوام نوال نقوسان (22 عاما)، منصب جناح أيسر، وسبق له حمل ألوان منتخب كوت ديفوار، لأقل من 17 عاما، وسجل له هدفين.