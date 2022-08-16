شباب بلوزداد يدعم صفوفه بمهاجم جديد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن انضمام المهاجم النيجيري “انايو إيوالا” إلى صفوف الفريق، وذلك بعد أن تمت إعارته لموسم واحد من نادي الترجي التونسي.

وفي هذا السياق، عبّر المهاجم الجديد للسياربي، في تصريحات صحفية للصفحة الرسمية للفريق، عن سعادته الكبيرة بتقمص ألوان النادي، مضيفا انه يسعى الى تقديم الإضافة، خصوصا وأنه يملك التجربة مع الترجي في رابطة أبطال افريقيا،

هذا واختتم أبناء لعقيبة تربصهم التحضيري بتونس، وعادو إلى أرض الوطن تمهيدًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

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