شباب بلوزداد يدعم صفوفه بمهاجم جديد
أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن انضمام المهاجم النيجيري “انايو إيوالا” إلى صفوف الفريق، وذلك بعد أن تمت إعارته لموسم واحد من نادي الترجي التونسي.
وفي هذا السياق، عبّر المهاجم الجديد للسياربي، في تصريحات صحفية للصفحة الرسمية للفريق، عن سعادته الكبيرة بتقمص ألوان النادي، مضيفا انه يسعى الى تقديم الإضافة، خصوصا وأنه يملك التجربة مع الترجي في رابطة أبطال افريقيا،
هذا واختتم أبناء لعقيبة تربصهم التحضيري بتونس، وعادو إلى أرض الوطن تمهيدًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
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شيخي: “جئت إلى شباب بلوزداد لتقديم الإضافة اللازمة”
كما أبدى اللاعب عبد المؤمن شيخي، عزمه على تقديم الإضافة اللازمة لشباب بلوزداد، بعد ترسيم انضمامه لهذا الأخير في المريكاتو الجاري.
وصرح شيخي، للصفحة الرسمية للشباب، عقب ترسيم انضمامه للفريق: “جئت إلى شباب بلوزداد لتقديم الإضافة اللازمة وتشريف عقدي”.
كما أضاف: “أعرف أغلبية لاعبي شباب بلوزداد، ما من شأنه أن يسهّل مهمتي في الاندماج ضمن المجموعة”.
وتابع عبد المؤمن شيخي: “المنافسة مفيدة للاعبين والفريق، وأتمنى أن نحظى بالدعم اللازم من أنصار الشباب في الموسم الجديد”.
يذكر أن عبد المؤمن شيخي، أمضى على عقد يربطه بشباب بلوزداد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر.