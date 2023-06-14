شباب بلوزداد يدعو مدوار لإسقاط عقوبة دراوي قبل نهائي الكأس

دعت إدارة شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة بإسقاط عقوبة متوسط ميدان الفريق زكرياء دراوي.

وطالبت إدارة مهدي رابحي رابطة عبد الكريم مدوار باتخاذ هذا القرار بعد تلقي دراوي بطاقة حمراء في الجولة 15 من المنافسة أمام نجم مقرة.

كما جاء الطلب تحسبا للقاء نهائي الكأس الذي سيجمع أبناء العقيبة بأولمبي الشلف يوم 22 جوان بملعب ميلود هدفي.

كما ذكرت إدارة بلوزداد أن لاعبها لن يتمكن من استنفاد العقوبة بسبب قرار تأجيل مباريات البطولة.

وذكّرت إدارة الفريق الجميع بأنها قدمت طعنا للجهات المعنية بإعادة النظر في القرار لإيجاد حل للسماح للاعب بالمشاركة في النهائي.

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