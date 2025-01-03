شباب بلوزداد يرد الاعتبار ويطيح بالأهلي

تمكن نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، من الفوز أمام الأهلي المصري بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وشهدت المواجهة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، سيطرة مطلقة لـ”أبناء لعقيبة” في كامل أطوار المواجهة. وسجل الظهير الأيسر، نوفل خاسف، هدف الفوز في الدقيقة الـ90، بعد متابعته كرة زميله شعيبي التي صدها الحارس الشناوي.

وبهذا الفوز ردّ شباب بلوزداد الاعتبار لنفسه بعد الخسارة القاسية في مباراة الذهاب بسداسية مقابل هدف. ويبعث آماله في التأهل للدور ربع النهائي من المنافسة الإفريقية.

ورفع شباب بلوزداد رصيده للنقطة الـسادسة في وصافة المجموعة الثالثة، خلف المتصدر الأهلي صاحب السبع نقاط. في انتظار مواجهة أورلاندو بايرتس أمام ملعب أبيدجان.

للإشارة، سيتنقل شباب بلوزداد في الجولة الخامسة إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة أورلاندو بايرتس، بتاريخ العاشر جانفي، فيما سيستقبل ممثل الكرة الجزائرية في الجولة الأخيرة، ملعب أبيجان بتاريخ 17 جانفي.