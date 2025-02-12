شباب بلوزداد يرد على إشاعات تمرّد زغبة وشعال

كشفت إدارة شباب بلوزداد عن الأسباب الحقيقية وراء غياب ثنائي حراسة المرمى، مصطفى زغبة وفريد شعال، عن تدريبات الفريق قبل مباراة اليوم أمام اتحاد خنشلة.

وأوضحت إدارة شباب بلوزداد أن حارسي المرمى، زغبة وشعال، كانا يعانيان من إصابة طفيفة. وأكد الطاقم الطبي للفريق أن فريد شعال كان يعاني على مستوى الكتف الأيمن خلال الحصة التدريبية التي سبقت لقاء خنشلة.

كما أشار الطاقم الطبي إلى آن الحارس، مصطفى زغبة، شعر بآلام على مستوى الظهر. استدعت منحه فترة راحة، قبل العودة إلى التدريبات.

إلى جانب ذلك، كشفت إدارة الفريق أن الإصابة التي تعرض لها المهاجم الجنوب إفريقي، مايو، خلال مباراة خنشلة لا تدعو إلى القلق، وأكدت أن الفحوص الأولية تبيّن تعرضه لإصابة خفيفة على مستوى الكاحل. وسيعود إلى أجواء التدريبات في أقرب وقت ممكن.

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