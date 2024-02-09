شباب بلوزداد يرد على الإشاعات حول الثنائي وامبا ومبولحي

خرجت إدارة شباب بلوزداد، عن صمتها من أجل الدفاع عن الإشاعات التي لاحقت الفريق في الفترة الماضية.

وأعدت الإدارة البلوزدادية، بيانا مطولا عبر صفحتها على “فيسبوك” موضحة بأن الفريق يتعرض لحملة من الأخبار المغلوطة التي هدفها واضح للعيان. من طرف أشخاص يتحينون الفرصة لزعزة الاستقرار بعد أي تعثر لبطل آخر أربعة مواسم للدوري الجزائري

وكانت بداية إدارة الشباب بالأخبار التي تحدثت عن مقاطعة الحارس مبولحي. مبرزة بأن الجميع يعلم بأن الأخير، تعرض لإصابة رفقة الخضر في “كان” كوت ديفوار. والإدارة سمحت له بمواصلة الخضوع لفحوصات طبية معمقة مع إعادة التأهيل خارج الوطن، في انتظار عودته السريعة لأجواء التدريبات.

قبل أن تعرج لقضية الكاميروني ليونيل وامبا، مشيرة إلى أن الأخير عاد إلى التدريبات مباشرة بعد اللقاء الأخير أمام مولودية البيض. وغيابه في الفترة الأخيرة كان من أجل تسوية وثائقه الإدارية “رخصة العمل في الجزائر” ما جعل الإدارة مجبرة قانونيا للسماح للاعب بالمغادرة. مع التأكيد أنه لا وجود لأي مشكل انضباطي داخل الفريق.

