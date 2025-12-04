شباب بلوزداد يرد على الإشاعات ويؤكد لجوءه للإجراءات القانونية لحماية استقرار النادي

أصدرت إدارة نادي شباب بلوزداد بيانا شديد اللهجة، ردت فيه على ما وصفته بـ “الإشاعات” التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، مؤكدة أن ما يروج لا يمت للواقع بصلة ولا يعكس الأجواء الحقيقية داخل الفريق.

وشددت الإدارة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للمساس بسمعة النادي أو التشويش على مساره. مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجهات التي تنشر أخبارا كاذبة أو تحاول زعزعة استقرار الفريق.

وأكدت الإدارة أن القنوات الرسمية للنادي تبقى المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة. داعية الأنصار إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة التي تهدف إلى إثارة الفتنة. والتأثير على اللاعبين والجماهير في هذا الظرف الحساس.

وجدّدت إدارة شباب بلوزداد تأكيدها على أن جماهير النادي تمثل خطا أحمر، وأن دعمهم الدائم يظل أحد أهم ركائز قوة الفريق. داعية الجميع إلى رص الصفوف والالتفاف حول النادي للمضي قدما بروح واحدة وهدف مشترك.