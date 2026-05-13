شباب بلوزداد يرسّم تعيين جابر نعمون مديرًا رياضيًا

أعلن نادي شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، ترسيمَ التحاق جابر نعمون بالإدارة الرياضية للنادي. وسيتولى رسميًا مهام المدير الرياضي، في خطوة جديدة تهدف إلى تدعيم الاستقرار الإداري والفني داخل الفريق.

وأكدت إدارة النادي، في بيان رسمي، أن هذا التعيين يأتي ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز الهيكلة الرياضية والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة خلال المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، بما يتماشى مع طموحات النادي العريق وأنصاره.

ويرتقب أن يضطلع اللاعب السابق لـ “السياربي” بدور محوري في تسيير الجانب الرياضي للنادي. من خلال الإشراف على ملفات الاستقدامات والتنسيق الفني. إلى جانب المساهمة في وضع رؤية رياضية تضمن استمرارية النتائج الإيجابية وتعزيز تنافسية الفريق.

وتقدمت إدارة شباب بلوزداد بتمنياتها للمدير الرياضي الجديد بكامل التوفيق والنجاح في مهامه. معبرة عن ثقتها في قدرته على تقديم الإضافة المرجوة وخدمة مصالح النادي، بما يواكب تطلعات الجماهير البلوزدادية الساعية إلى رؤية فريقها يواصل حصد الألقاب.