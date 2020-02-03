شباب بلوزداد يستأنف البطولة بقوة ويكرم البرج برباعية

حقق فريق شباب بلوزداد، فوزا جديدا اليوم الإثنين، خلال المواجهة التي جمعته بالضيف أهلي برج بوعريريج، لحساب الجولة الـ16 من المحترف الأول.

وفاز أشبال المدرب الجديد، فرانك دوما، برباعية نظيفة، على أهلي برج بوعريريج، في المواجهة التي جمعتهم بملعب “20 أوت” بالعاصمة.

وافتتح اللاعب عادل جرار باب التهديف للشباب في الدقيقة الـ5، قبل أن يسجل لاعب أهلي البرج الهدف الثاني ضد مرماه، ليأتي الثالث من بلحول، وختمها سعيود بالهدف الرابع للبلوزداديين.

وبهذا عمق رائد البطولة، فريق شباب بلوزداد، الفارق عن ملاحقه الأول نادي مولودية الجزائر، إلى 5 نقاط كاملة.