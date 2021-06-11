شباب بلوزداد يستحضر ذكرى “عرّاب المُدرجات” ياماها

إستحضر شباب بلوزداد ذكرى مُناصره الوفي، وعرّاب المدرجات، حسين دهيمي المدعو “ياماها”، والذي تمر اليوم 11 جوان 26 سنة كاملة عن وفاته مقتولا من أيادي الغدر.

وكتب الحساب الرسمي للسياربي ما يلي :” تمر اليوم 11 جوان2021، 26 سنة كاملة على حادثة اغتيال المرحوم “حسين دهيمي” المدعو “ياماها” من طرف الأيادي الغادرة إبَّان العشرية السوداء. المناصر الوفي لشباب بلوزداد وصانع أفراح الجماهير الجزائرية في كافة ملاعب الوطن”.

وأضاف أبناء لعقيبة :”كان مثالاً يقتدى به في الروح الرياضية ونبذ العنف في الوسط الرياضي عامة والكروي خاصة.

نتذكرك اليوم يا “ياماها” من أجل الدعوة لك بالرحمة والمغفرة، وندعو الله أن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة.

رحمك الله يا “ياماها” و أسكنك فسيح جناته”.

يُذكر بأن فقيد الملاعب الجزائرية، تمكن إغتياله بطريقة شنيعة أياما فقط قبل نهائي كأس الجمهورية 1995 الذي فاز به الشباب الكبير على حساب أولمبي المدية.