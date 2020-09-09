شباب بلوزداد يستعد للعودة إلى التدريبات

باشرت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، استعداداتها للعودة إلى التدريبات، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وكشف الحساب الرسمي لشباب بلوزداد، عن مدير القطب الرياضي، توفيق قريشي، اليوم الأربعاء، مع طبيب الفريق خالد خالدي، والأمين العام مصطفى لعروسي.

وتم خلال هذا الإجتماع، وضع اللمسات الأخيرة، تحسبا للعودة إلى التدريبات، وبداية التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وكشف إدارة النادي البلوزدادي، أنه تم خلال هذا الإجتماع التأكد من استجابة النادي للبروتوكول الصحي، وعملية تجهيز الملفات الطبية للاعبين.