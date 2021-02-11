شباب بلوزداد يستعرض قميصه الجديد قبل مواجهة مزامبي

كشفت إدارة شباب بلوزداد اليوم الخميس، عن القميص الجديد للفريق، قبل مباراته المنتظرة أمام تيبي مزامبي، ضمن رابطة الأبطال.

ونشرت إدارة النادي البلوزدادي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “فايس بوك”، صور القميص الجديد للفريق بعلامة “أديداس“.

وظهر القميص الأول بالألوان الرسمية للفريق (الأحمر والأبيص)، فيما جاء القميص الثاني باللون الأزرق والأبيص، يتوسطه شعار الفوز “V”، والذي يرمز لعبارة “victoire”.

وتأتي هذه الخرجة من مسؤولي شباب بلوزداد، قبل مباراتهم المقبلة أمام تيبي مزامبي الكونغولي، المقرر السبت المقبل، بملعب هذا الأخير، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.