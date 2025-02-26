شباب بلوزداد يستعيد نغمة الانتصارات ويعمّق جراح بسكرة

استعاد فريق شباب بلوزداد نغمة الانتصارات، بفوزه أمام ضيفه اتحاد بسكرة، في مباراة احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي (العاصمة)، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة.

وتمكن شباب بلوزداد من تحقيق فوز صعب على اتحاد بسكرة، بنتيجة هدفين دون رد، رغم لعبه معظم فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وسجل هدفي النادي العاصمي، أيمن محيوص في الدقيقة الـ63، وإسلام بلخير، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وكان الحكم أشهر البطاقة الحمراء المباشرة، بعد عودته لتقنية الفيديو المساعد (فار)، في وجه لاعب “السياربي”، الكاميروني جاك مبي. إثر تدخل عنيف على لاعب المنافس، حميدي.

وبهذا الفوز، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 32 نقطة. ليقلص الفارق مع المتصدر مولودية الجزائر (34) إلى نقطتين، مؤقتاً. في انتظار مباراة المولودية أمام شباب قسنطينة لحساب الجولة نفسها، المقررة بعد غد الجمعة بملعب 5 جويلية.

بالمقابل، يبقى اتحاد بسكرة، بهذه الخسارة، في المركز الأخير في ترتيب الرابطة المحترفة برصيد 14 نقطة.