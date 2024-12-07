شباب بلوزداد يستفيق قاريا ويتجاوز ملعب أبيجان بهدف دون رد

تمكن نادي شباب بلوزداد، اليوم السبت، من العودة بفوز ثمين من الكوت ديفوار، بعد إطاحته بمستضيفه في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدور مجموعات رابطة الأبطال، ملعب أبيجان.

وحسم ممثل الكرة الجزائرية، المواجهة التي إحتضنها ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”، لصالحه بهدف دون رد، من توقيع المهاجم، أيمن محيوص، في الدقيقة الـ71 من الشوط الثاني.

ويكون شباب بلوزداد، قد تدارك هزيمة الجولة الأولى داخل الديار أمام أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف. وأنعشوا حظوظهم في حسابات التأهل لدور الربع النهائي من المنافسة القارية، بعد أن حقق “أبناء لعقيبة” أول ثلاث نقاط لهم في المجموعة الثالثة، مكنتهم من إحتلال المركز الثالث في المجموعة، خلف الأهلي المصري و أولاندو بايرتس، واللذان تعادلا سلبيا، لحساب الجولة الثانية.

يجدر الإشارة، سيحل شباب بلوزداد، ضيفا ثقيلا على متصدر المجموعة الأهلي المصري، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات.