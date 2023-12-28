شباب بلوزداد يستقبل السياسي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

يسقبل فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الخميس، بملعب “5 جويلية”، الضيف شباب قسنطينة، برسم الجولة الحادية عشر من البطولة المحترفة.

ويسعى فريق شباب بلوداد، لتحقيق الفوز بهذا اللقاء، من أجل تعزيز رصيده من النقاط، والارتقاء في ترتيب البطولة.

كما يطمح شباب قسنطينة، من جهته، لمواصلة سلسلة نتائجه الايجابية، بهدف تقليص الفارق عن متصدر البطولة، ووصيفه، والبقاء ضمن ثلاثي المقدمة.

وبالنظر لهذه المعطيات، سيكون الجمهور الرياضي الجزائري، على موعد مع مباراة تعد بندية وحماس كبيرين.