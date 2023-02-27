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الرياضة

شباب بلوزداد يستقبل المريخ السوداني بعنابة

بقلم فيصل زيان بوزيان
شباب بلوزداد يستقبل المريخ السوداني بعنابة
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أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، عن تغيير موعد مباراة العودة ضد نادي المريخ السوداني، برسم الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا

وحسب بيان إدارة السياربي، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قررت نقل المباراة لملعب 19 ماي 1956.

وأوضح ذات البيان، أن إدارة شباب بلوزداد على تسهيل عملية نقل الأنصار لدعم الفريق خلال هذه المواجهة.

للإشارة، سيُلعب اللقاء بين شباب بلوزداد، ضد المريخ السوداني، يوم الثلاثاء 07 مارس المقبل على الساعة 20.00 مساءً.

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