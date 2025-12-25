شباب بلوزداد يستقبل وفاق سطيف في قمة واعدة

يستقبل فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الخميس، الضيف فريق وفاق سطيف، في مباراة متأخرة عن الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.

ويسعى شباب بلوزداد، تحقيق فوز جديد، خلال هذه المواجهة، لتأكيد النتائج الايجابية التي سجلها الفريق في آخر مبارتين.

كما يطمح وفاق سطيف، من جهته، للخروج بنتيجة ايجابية من هذه المباراة، مستغلا في ذلك، المعنويات العالية التي يتواجد عليها بعد فوزه في مباراته الأخيرة ضد شبيبة القبائل.

وبالنظر لهذه المعطيات، سيكون الجمهور الرياضي الجزائري، على موعد مع قمة كروية واعدة، في هذه المباراة.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، ووفاق سطيف، ستجرى بملعب “5 جويلية”، انطلاقا من الساعة السابعة والنصف مساء.