شباب بلوزداد يسحق غور ماهيا الكيني بسداسية

حقق شباب بلوزداد، فوزا سهلا بالآداء والنتيجة على حساب غور ماهيا الكيني، في إطار الدور الثاني والثلاثين من رابطة الأبطال الإفريقية، بسداسية كاملة دون رد.

وسيفتح هذا الفوز أبواب دور المجموعات على مصراعيها وهذا في إنتظار ترسيم الأمور في السادس من جانفي القادم في مدينة نيروبي.

ودخل أشبال المدرب فرانك دوما، في صلب الموضوع مُبكرا، وإفتتحوا باب التسجيل بمخالفة جميلة من تسجيل سعيود، قبل أن يُضيف بلحول الثاني بعد عمل جماعي مُنسق، ليعود سعيود ويوقع على الثالث بعد ركلة جزاء جلبها مارسولان كوكبو، ليختم العربي ثابتي مُسلسل أهداف المرحلة الأولى بالرابع.

ودخل أبطال الجزائر المرحلة الثانية، بنفس العزيمة، وواصل صانع الألعاب أمير سعيود إبداعه بإضافة الخامس للسياربي والثالث له، وهذا قبل أن يوقع نغومبو على أول أهدافه خلال الموسم الجديد، مُستغلا تمريرة حاسمة من الظهير الأيسر حايس، وهو الأمر الذي قد يمنحه الثقة في قادم الخرجات، خاصة وأنه وما عدا الهدف لم يظهر من جديد الشيء الكثير، وسيبقى مُجرد خيار بديل لحمزة بلحول الذي يتواجد في أفضل أحواله.