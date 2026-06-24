شباب بلوزداد يسرّح أربعة لاعبين ويكشف مستقبل بن غيث

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم، عن فسخ عقود أربعة لاعبين تحسباً للموسم الرياضي المقبل، ويتعلق الأمر بكل من يونس واسع، مروان بن زيد وإسلام عياسي وعبد الرحمان بكور.

وأكد النادي في بيان رسمي أن هذه الخطوة تندرج ضمن عملية إعادة تشكيل التعداد وتحضير الفريق للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن عملية تقييم التشكيلة لا تزال متواصلة وقد تسفر عن تعديلات إضافية خلال الفترة القادمة.

وفي السياق ذاته، تقدمت إدارة “السياربي” بالشكر للاعبين المغادرين على ما قدموه بألوان الفريق، متمنية لهم التوفيق في بقية مشوارهم الرياضي.

من جهة أخرى، وضعت الإدارة حداً للشائعات المتداولة بشأن اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، مؤكدة أن اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي يمتد إلى غاية سنة 2030، مع فتح الباب أمام أي نادٍ يرغب في الاستفادة من خدماته للدخول في مفاوضات رسمية وفق الأطر المعمول بها.

كما كشفت إدارة شباب بلوزداد أن عملية تدعيم التعداد تسير وفق البرنامج المسطر، على أن يتم الإعلان عن الصفقات الجديدة عبر القنوات الرسمية للنادي خلال الأيام القليلة المقبلة.