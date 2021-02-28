شباب بلوزداد يسقط بخماسية كاملة أمام صانداونز

انهزم شباب بلوزداد اليوم الأحد، بنتيجة ثقيلة 5-1، في المباراة التي جمعته بماميلودي صانداونز، ضمن الجولة الثاني من رابطة الأبطال.

وكانت انطلاقة المباراة بالنسبة لشباب بلوزداد، جد سيئة، أين تعرض لاعبه كداد للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ2، مع ضربة جزاء سجلها المنافس.

وحاول أبناء لعقيبة العودة في النتيجة، من خلال بعض المحاولات، وكان لهم ذلك عن طريق سعيود في الدقيقة 44.

وشهد الشوط الثاني تراجع رهيب لشباب بلوزداد، بالنظر للإرهاق، ما كلفهم أربعة أهداف كاملة، لتنتهي المواجهة بفوز صانداونز بنتيجة 5-1.