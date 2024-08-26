شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام بارادو وديا

برمج الطاقم الفني لشباب بلوزداد، بقيادة كورنتين مارتينز، مباراة ودية صبيحة اليوم الاثنين، أمام أتليتيك بارادو، بعد أقل من 24 ساعة عن مباراة ليوبار الكونغولي، في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر التقني الفرنسي، مارتينز، منح الفرصة في ودية اليوم أمام “الباك” للعناصر الاحتياطية. إلى جانب اللاعبين غير المؤهلين للمنافسة القارية.

وحسم أتليتيك بارادو، المباراة الودية لصالحه بنتيجة 4-2، والتي شهدت تألق بولبينة. بتسجيله “هاتريك” وتقديمه تمريرة هدف لزميله رمضاني.

بينما تداول على تسجيل ثنائية “أبناء لعقيبة” في اللقاء الذي احتضنه ملعب 20 أوت 55، كل من محمد إسلام بلخير، ومروان مرزوقي.