شباب بلوزداد يسقط برياعية ويصعب مأموريته في رابطة الأبطال

انهزم فريق شباب بلوزداد اليوم السبت، برباعية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، امام صان داونز الجنوب افريقي.

وانهى الشباب الشوط الاول من هذه المباراة متأخرا في النتيجة بهدفين لهدف واحد من تسجيل اللاعب ربيعي.

كما تلقى النادي البلوزدادي هدف ثالث مع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ51، عن طريق اللاعب شالوليلي. تلاه هدف رابه في الدقيق الـ90 بأقدام مايلولا

وبهذه النتيجة، يكون شباب بلوزداد قد صعب من مأموريته في بلوغ المربع الذهبي، قبل لقاء العودة من ذات الدور، المقرر بجنوب افريقيا.