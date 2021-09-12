شباب بلوزداد يسقط بهدف في نيجيريا

تعرض شباب بلوزداد، للهزيمة بهدف دون رد في ذهاب الدور التصفوي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية، أمام أكوا يونايتد النيجيري، في ملعب “غودسويل أكبايو”، في لقاء كان بطل الجزائر قادرا على حسمه لصالحه وبسهولة، لولا نقص الفعالية.

ودخل أبناء لعقيبة اللقاء بقوة، حيث ضيعوا العديد من الفُرص السهلة، أولا عن طريق حسين سالمي، وبعدها مرزوقي على مرتين، ليتحملوا عبىء اللعب في المنعرج الأخير من المواجهة، وتهتز شباك الحارس قايا مرباح بتسديدة من خارج منطقة العمليات دقيقتان فقط قبل نهاية المُباراة.

وسيكون أشبال المدرب المؤقت كريم بختي، أمام أسبوع من أجل التحضير الجيد للقاء العودة، ومُحاولة قلب الطاولة على بطل نيجيريا، بشرط أن يكون المُهاجمون أكثر حسما عندما يتواجدون أمام مرمى المُنافس.