شباب بلوزداد يسقط داخل الديار أمام شبيبة القبائل ويغضب أنصاره

تلقّى فريق شباب بلوزداد هزيمة مفاجئة داخل قواعده أمام الضيف شبيبة القبائل، بنتيجة هدف دون رد، في قمة الجولة الـ15 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم أيمن محيوص في الدقيقة الـ71، مستغلاً إحدى الفرص القليلة التي أتيحت لفريقه، في مواجهة اتسمت بالندية والحذر التكتيكي، قبل أن تميل الكفة لصالح “الكناري”.

وعجز أشبال المدرب راموفيتش عن العودة في النتيجة، رغم محاولاتهم المتأخرة، وسط أداء باهت افتقد للفعالية الهجومية والتركيز في اللمسة الأخيرة.

وعقب صافرة النهاية، عبّر أنصار شباب بلوزداد عن استيائهم الشديد من النتيجة والمستوى المقدم، حيث صبّوا جام غضبهم على المدرب راموفيتش مطالبين برحيله، إلى جانب انتقاد عدد من اللاعبين بسبب الأداء المخيب طيلة أطوار اللقاء.

هزيمة داخل الديار، قد تفتح باب التساؤلات حول مستقبل الطاقم الفني في المرحلة المقبلة.