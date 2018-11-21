شباب بلوزداد يسوي قضية سيديبي ويضعه ضمن قائمة المسرحين

أنهت إدارة شباب بلوزداد، قضية لاعبها المالي سوميلا سيدبي، بتسوية مستحقاته المالية، كما قررت وضع اللاعب ضمن قائمة المسرحين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقامت إدارة شباب بلوزداد، بإيداع صك في حساب سيديبي، بالقيمة التي يدين بها للفريق، واثبات ذلك لدى لجنة المنازعات.

وبعد هذه الخطوة، قررت إدارة النادي البلوزدادي، وضع سيديبي، ضمن قائمة اللاعبين المسرحين في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد انتهاء عقد إعارته.

يذكر أن سوميلا سيديبي، كان قد وضع شكوى لدى لجنة المنازعات، لنيل مستحقاته المالية التي يدين بها للفريق، والمتعلقة بأجرته الشهرية.