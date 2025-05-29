شباب بلوزداد يسيطر على تشكيلة الأسبوع للبطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ27 من البطولة المحترفة، والتي شهدت سيطرة لاعبي شباب بلوزداد.

وضمت هذه الشتيكلة المثالية الخاصة بالجولة الـ27، والتي كشفت عنها الرابطة المحترفة، ثلاثة لاعبين من شباب بلوزداد، هم: بوكرشاوي بلال، بن غيث، وأيمن محيوص.

كما تواجد في هذه الشتكيلة أيضا، لاعبين من شبيبة القبائل، ويتعلق بالأمر بالظهير فارس نشاط، وزميله المهاجم رضوان بركان.

وسجل أيضا ثنائي اتحاد خنشلة، أسامة ليتيم، وأيمن شعراوي، تواجدهم، في هذه التشكيلة، إلى جانب أيضا ثنائي أولمبيك أقبو، واسغ يونش، وشلفاوي، ياسر، بالإضافة للاعب ترجي مستغانم عوجان شكيب، ولاعب مولودية وهران بوخلدة شهر الدين.