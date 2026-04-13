شباب بلوزداد يشد الرحال إلى القاهرة بحثًا عن “الريمونتادا” أمام الزمالك

شدّ وفد شباب بلوزداد الرحال، مساء الاثنين، نحو العاصمة المصرية القاهرة، تحسبًا لمواجهة نادي الزمالك، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ودخلت التشكيلة البلوزدادية أجواء السفر بمعنويات مرتفعة وتركيز كبير، بقيادة القائد عبد الرؤوف بن غيث. بعد تحضيرات مكثفة وعمل جاد من الطاقم الفني، على أمل قلب الطاولة والعودة بتأهل تاريخي إلى النهائي.

وكان ممثل الكرة الجزائرية قد انهزم في لقاء الذهاب بنتيجة هدف دون رد، في مباراة لم يظهر فيها الفريق بالمستوى المنتظر. غير أن العزيمة تبدو حاضرة هذه المرة لتحقيق “ريمونتادا” تعيد الآمال وتبقي الحلم القاري قائمًا.

وتنتظر أبناء “العقيبة” مهمة صعبة أمام منافس قوي وعلى أرضه، إلا أن الإيمان بالقدرات والرغبة في كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي، قد يكونان السلاح الأبرز للعودة ببطاقة النهائي من القاهرة.