شباب بلوزداد يشد الرحال إلى برازافيل لمواجهة ليوبار

شد فريق شباب بلوزداد، اليوم الخميس، الرحال إلى مدينة برازافيل الكونغولية تحسبا لمباراة الدور التمهيدي الأول من منافسة رابطة الأبطال ضد نادي ليوبار الكونغولي.

وقالت إدارة شباب بلوزداد، أن الرحلة تدوم 6 ساعات كاملة. التي ستكون طويلة قبل الموعد الافتتاحي في المنافسة الإفريقية التي يأمل منها الفريق العاصمي الذهاب فيها بعيدا ولما التتويج بها.

وكان الفريق العاصمي قد استعد بملعب 20 اوت بالعناصر، لتحقيق إنطلاقة قوية في المنافسة الإفريقية التي أقصي منها الموسم الماضي في أدوار متقدمة.

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