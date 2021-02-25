شباب بلوزداد يشد الرحال إلى تنزانيا تحسبا لمواجهة صان داونز

الرياضة
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شباب بلوزداد يشد الرحال إلى تنزانيا تحسبا لمواجهة صان داونز
بقلم كريم.تيغرمت

غادرت بعثة فريق شباب بلوزداد اليوم الخميس، أرض الوطن باتجاه تنزانيا،تحسبا لمواجهة فريق صان داونز، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وغادر فريق شباب بلوزداد، بوفد يضم 21 لاعبا، من أجل مواجهة فريق صان داونز، لحساب الجولة الثانية من رابطة الأبطال.

وستلعب هذه المواجهة، بالعاصمة التنزانية، دار السلام، يوم الأحد المقبل، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله في مواجهة الجولة الأولى أمام تيبي مازامبي.


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