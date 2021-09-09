شباب بلوزداد يشد الرحال إلى نيجيريا

غادر وفد فريق شباب بلوزداد ظهيرة اليوم الخميس، مطار هواري بومدين، بالعاصمة، باتجاه نيجيريا، لخوض مباراة الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال.

وسجل فريق شباب بلوزداد حضوره بمطار هواري بومدين، في وفد يضم 19 لاعبا، أين تنقلوا إلى نيجيريا.

وسيواجه الشباب، فريق أكوا يونايتد، على ملعب هذا الأخير، ضمن مباراة الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا 2021-2022.

يذكر أن هذه المباراة ستجرى يوم الأحد المقبل، بملعب “غودسويل أكبابيو”، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.