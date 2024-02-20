شباب بلوزداد يشد الرحال لتنزانيا تحسبا لمواجهة أفريكانز

شد وفد فريق شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، الرحال صوب تنزانيا تحسبا لمواجهة يانغ أفريكانز في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وعرفت رحلة اليوم غياب المهاجم بلخير عن السفرية بسبب ارتباطاته في حين غاب بوصوف كذلك، بسبب تفضيل الطاقم الطبي عدم المغامرة بصحته، و تجهيزه لموعد مباراة ميدياما.

و من المنتظر، أن يخلف أحد اللاعبين الثنائي في المباراة المرتقبة السبت القادم، في شاكلة بوتمان وزروقي و عجوط.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–