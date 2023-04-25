شباب بلوزداد يشد الرحال نحو جنوب إفريقيا بحثا عن رد الاعتبار

شدت تشكيلة شباب بلوزداد، ظهر اليوم الثلاثاء، الرحال نحو جنوب إفريقيا، تحسبا لمواجهة النادي المحلي ماميلودي صن داونز.

ويلاقي بطل الجزائر لـ 3 مرات متتالية، يوم السبت المقبل، ممثل الكرة الجنوب إفريقية، ضمن إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وستكون مهمة الشباب للعبور إلى المربع الذهبي، شبه مستحيله. بعدما سقط ذهابا يوم السبت الماضي. بملعب “نيلسون مانديلا” برباعية كاملة مقابل هدف وحيد. قضت على أحلامه في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبالرغم من ذلك، إلا أن أشبال التونسي نبيل الكوكي، عازمون على رفع التحدي، والعودة بنتيجة إيجابية من بلاد “البافانا بافانا” لرد الاعتبار إلى أنفسهم واستعادة ثقة الأنصار، ولو في حالة الإقصاء.