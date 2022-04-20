شباب بلوزداد يشد رحاله نحو الدار البيضاء المغربية

إنطلق وفد فريق شباب بلوزداد صوب مدينة الدار البيضاء المغربية لتنشيط مباراة الوداد البيضاوي. برسم ربع نهائي رابطة أبطال افريقيا.

كما غادر وفد الفريق العاصمي اليوم. مطار هواري بومدين نحو تونس حيث يقيم الليلة بفندق ” LAICO ” ومن ثم ينطلق غدا الخميس صباحا إلى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وسيكون المدرب كارلوس باكيتا رفقة لاعبيه على موعد مع مباراة نارية أمام الوداد البيضاوي في لقاء الإيّاب بملعب محمد الخامس.

كما يأمل أن يعود بالتأهل رغم صعوبة المهمة بالنظر إلى الإنهزام في لقاء الذهاب بهدف مقابل واحد.

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