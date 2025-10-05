شباب بلوزداد يشكر مستقبل الرويسات على حفاوة الاستقبال

قدمت إدارة نادي شباب بلوزداد خالص شكرها وامتنانها للسلطات المحلية لولاية ورقلة، ومصالح الأمن، ومسؤولي نادي الرويسات، على حفاوة الاستقبال وحسن التعاون والمرافقة المميزة التي حظي بها الفريق خلال زيارته للولاية.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد أن هذا السلوك يعكس روح التضامن والاحترافية التي تميز كرة القدم الجزائرية. ويجسد قيم التعاون والاحترام المتبادل بين مختلف الأندية والمؤسسات الوطنية.

كما ثمنت إدارة بن ساسي لعروسي مبادرة فريق شباب بلوزداد، لتقابلها بالشكر على كلماتهم الطيبة وحسن التعامل.