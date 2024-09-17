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الرياضة

شباب بلوزداد يشُد الرحال إلى وهران استعدادا لمواجهة الجمارك البوركينابي

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يشُد الرحال إلى وهران استعدادا لمواجهة الجمارك البوركينابي
شباب بلوزداد
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شدّ فريق شباب بلوزداد الرحال صوب مدينة وهران للدخول في تربص قصير استعداداً لمباراة العودة التي تجمعه بفريق الجمارك البوركينابي في رابطة الأبطال.

وأكدت إدارة فريق شباب بلوزداد، أن السفرية تجري وسط معنويات مرتفعة وتركيز في أعلى المستويات. قبل تنشيط المباراة التي تندرج ضمن الدور التمهيدي الثاني لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

كما كشفت أن هدف الكتيبة البلوزدادية واضح، وهو تحقيق الانتصار و حسم التأهل لدور المجموعات أمام أعين الجماهير الوفية.

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