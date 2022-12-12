شباب بلوزداد يصطدم بالترجي والزمالك في دور مجموعات رابطة الأبطال

أوقعت قرعة دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، والتي جرت اليوم الإثنين، فريق شباب بلوزداد في مجموعة نارية.

ووضعت هذه القرعة، فريق شباب بلوزداد، صاحب التصنيف الثالث، ضمن المجموعة الرابعة لدور المجموعات من رابطة الأبطال.

كما تواجد ضمن ذات المجموعة، كبار القارة السمراء، على غرار الترجي التونسي، وفريق الزملك المصري، بالإضافة لنادي المريخ السوداني.

وتعتبر هذه المجموعة الرابعة، والتي تضم فريق شباب بلوزداد، من أقوى المجموعات، في هذا الدور من رابطة أبطال إفريقيا.