شباب بلوزداد يصل إلى داكار استعداداً لمواجهة حافيا كوناكري

وصلت بعثة نادي شباب بلوزداد، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة السنغالية داكار، عبر رحلة خاصة انطلقت من مطار الجزائر الدولي نحو مطار داكار الدولي، واستغرقت نحو أربع ساعات.

وحسب بيانٍ نشره شباب بلوزداد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حلّت بعثة الفريق في حدود الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السنغال (الثامنة والنصف بتوقيت الجزائر).

وكان في استقبال “أبناء العقيبة”، بشير مختاري، مستشار سفير الجزائر في السنغال، الذي رحّب بأعضاء الوفد وعبّر عن دعمه وتشجيعه للفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي حافيا كوناكري الغيني.

وتندرج المباراة ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026 المقرر إجراؤها هذا الأحد.