شباب بلوزداد يصل تركيا لإجراء تربصه الصيفي

حلّت تشكيلة شباب بلوزداد فجر اليوم الجمعة، بمدينة إسطنبول التركية، تحسبا لإجراء التربص التحضيري الخاص بالموسم الجديد 2024 -2025.

وغادر رفقاء المتألق اسحاق بوصوف، أرض الوطن، سهرة أمس الخميس، باتجاه “إسطنبول” في تربص سيستمر لأسبوعين.

وكان الشباب قد عاد إلى التدريبات يوم السبت الماضي، بعد راحة لأسبوعين استفاد منها اللاعبون عقب تتويجهم بلقب كأس الجزائر.

للإشارة فإن إدارة “السياربي” استعانت بالتقني الفرنسي كورتين مارتينز، خلفا للبرازيلي، ماركوس باكيتا، على أمل استعادة لقب البطولة الذي ضيّعه الفريق لصالح الغريم مولودية الجزائر، بعد سيطرة استمرت لـ 4 مواسم متتالية.

