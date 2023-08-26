شباب بلوزداد يضرب بالثقيل في وديات تربص تونس

تمكن شباب بلوزداد من الفوز أمام النجم الرياضي المتلوي بهدفين مقابل هدف في الودية الأولى التي جرت بتربص تونس.

وسجّل هدف أبناء بلوزداد كل من المهاجم وامبا وزميله في الفريق بن غيث الذي ابان عن امكانيات كبيرة خلال التحضيرات.

كما لعب شباب بلوزداد، مباراة ودية ثانية بعد ساعات فقط من انتهاء المباراة الاولى، أمام نادي المستقبل الرياضي بالمرسى. أين فاز عليه بوتمان ورفقائه بثمانية أهداف كاملة مقابل واحد.

ويستعد أبناء العقيبة، للموسم الكروي الجديد بطبرقة التونسية وسط ظروف وإمكانيات كبيرة تحت معاينة المدرب البلجيكي فندنبروك.

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