شباب بلوزداد يضرب بثلاثية والشبيبة تتفادى الخسارة أمام النصرية

شهدت مباريات الجولة الثالثة من البطولة المحترفة، فوز شباب بلوزداد، على حساب بارادو، فيما تعادلة الشبيبة أمام النصرية.

وانتفض أبناء لعقيبة بقوة، في هذه الجولة، أمام نادي بارادو، أن فرضوا سيطرتهم الكاملة على المباراة، ما سمح لهم بتحقيق الفوز بنتيجة 3-1

كما حرم فريق شبيبة القبائل، مضيفه نصر حسين داي من الفوز، بعدما عدل النتيجة في الدقائق الأخيرة من المبارات التي انتهت بـ2-2.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، اكتفى وفاق سطيف، بنقطة واحدة، في مواجهة ضيفه أولمبي الشلف، والتي انتهت بالتعادل السلبي

وجاءت نتائج مباريات هذه الجولة على النحو التالي

شباب بلوزداد 3-1 بارادو

نصر حسين داي 2-2 شبيبة القبائل

وفاق سطيف 0-0 أولمبي الشلف

ا.بسكرة 1-0 س.غيليزان

ا.الأربعاء 0-0 ه.ش. العيد

ا.المدية 1-0 م.وهران

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