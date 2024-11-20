شباب بلوزداد يضرب بـ “الثلاثية” في الداربي أمام مولودية الجزائر

فاز فريق شباب بلوزداد بثلاثية مقابل هدف واحد أمام مستضيفه مولودية الجزائر، في قمة الجولة العاشرة من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وحسم المدرب عبد القادر عمراني الداربي العاصمي لصالح شباب بلوزداد، بعدما تفوق تكتيكيا و فنيا على منافسه أمير بوميل، بفضل التغييرات التي قام بها في الشوط الثاني.

وسجل ثلاثية شباب بلوزداد كل من إسلام سليماني في الدقيقة الـ31 وعبد الرؤوف بن غيث بتسديدة خادعت الحارس موساوي في الدقيقة الـ65، واختتم نوفل خاسف ثلاثية أبناء العقيبة قبل نهاية الوقت البديل بدقيقتين. في حين سجل الهدف الوحيد من طرف مولودية الجزائر المهاجم أندي ديلور.

ويشار إلى أن أندي ديلور ضيع ركلة جزاء للمولودية أعلن عنها الحكم في الدقيقة العاشرة من المباراة.