شباب بلوزداد يضمن هذه الصفقات

ضمن فريق شباب بلوزداد عدد من صفقات اللاعبين الذين ينشطون في عدد من البطولات بعد اتفاقهم مع الرئيس مهدي رابحي.

وكشف مصدر مسؤول، آن الرئيس رابحي توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الخالدية سامي فريوي إلى جانب مهاجم فالكو المصري رزقي حمرون و المدافع القوي بدر الدين سوياد، وهو الثلاثي الذي سيمنح دفعة قوية في الجانب الدفاعي و الهجومي.

كما كشف ذات المصدر، أن المفاوضات جرت مع الحارس فريد شعال، وهو الأخير الذي أعطى موافقته لحمل قميص شباب بلوزداد بداية من الموسم القادم.

وكان الشباب العاصمي قد ضمن صفقة كل من دعيبش من ترجي مستغانم وجاك مبي الذي رسم التحاقه اليوم السبت.