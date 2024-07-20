إعــــلانات
الرياضة

شباب بلوزداد يضمن هذه الصفقات

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يضمن هذه الصفقات
شباب بلوزداد
  • 316
  • 0

ضمن فريق شباب بلوزداد عدد من صفقات اللاعبين الذين ينشطون في عدد من البطولات بعد اتفاقهم مع الرئيس مهدي رابحي.

وكشف مصدر مسؤول، آن الرئيس رابحي توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الخالدية سامي فريوي إلى جانب مهاجم فالكو المصري رزقي حمرون و المدافع القوي بدر الدين سوياد، وهو الثلاثي الذي سيمنح دفعة قوية في الجانب الدفاعي و الهجومي.

كما كشف ذات المصدر، أن المفاوضات جرت مع الحارس فريد شعال، وهو الأخير الذي أعطى موافقته لحمل قميص شباب بلوزداد بداية من الموسم القادم.

وكان الشباب العاصمي قد ضمن صفقة كل من دعيبش من ترجي مستغانم وجاك مبي الذي رسم التحاقه اليوم السبت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/k5HgE
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر