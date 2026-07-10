شباب بلوزداد يضم الكاميروني فرانك مبيلا إيتوغا لثلاثة مواسم

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم، عن تعاقدها رسمياً مع المهاجم الكاميروني فرانك مبيلا إيتوغا، بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات كاملة، لينظم إلى قائمة المفاجآت الثقيلة للميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم الخط الأمامي للفريق تحسباً للموسم الرياضي الجديد.

وجرت مراسيم توقيع العقد عبر وكالة اللاعبين الرسمية المعتمدة (TAYEB PLAYER COMPANY)، حسب الصفحة الرسمية للفريق على “الفايسبوك”، في خطوة تسعى من خلالها إدارة “السياربي” إلى تعويض رحيل بعض الأسماء الهجومية وضمان منافسة قوية على الألقاب المحلية والقارية.

ويُصنف إيتوغا كأحد أبرز المهاجمين الناشطين في البطولة الوطنية المحترفة؛ بعدما بصم على مستويات تهديفية لافتة وتُوِّج بلقب هداف مرحلة الإياب للموسم الكروي المنقضي (2025-2026).

ومن جهتها، رحبت إدارة شباب بلوزداد بوافدها الجديد عبر منصاتها الرسمية، متمنية له التوفيق والنجاح في مشواره باللونين الأحمر والأبيض، ومؤكدة رهانها عليه ليشكل الإضافة النوعية التي تسهم في تحقيق تطلعات النادي وإسعاد جماهيره العريضة.