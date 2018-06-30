شباب بلوزداد يضم مهاجمين جديدين وبوغرارة يقترح بزاز

تواصل إدارة شباب بلوزداد تدعيماتها الصيفية، أين حسمت صفقتين جديدتين، ويتعلق الأمر بالمهاجمين بن رقية، وصاحبي.

وأمضى كل من المهاجم السابق لإتحاد الحراش، جلول بن رقية، ومهاجم أمل عين مليلة، صالح صاحبي، لمدة موسمين في شباب بلوزداد.

وكشف موقع “كووورة” العربي، أنّ المدرب الجديد للشباب ليامين بوغرارة، اقترح على إدارة النادي التعاقد مع اللاعب السابق لشباب قسنطينة، ياسين بزاز.

وبلغ عدد المستقدمين الجدد لشباب بلوزداد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، 13 لاعبا، إضافة للمدرب الجديد ليامين بوغرارة.