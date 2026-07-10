شباب بلوزداد يضم مهدي بوجمعة بعقد يمتد لثلاثة مواسم

أعلن نادي شباب بلوزداد، اليوم، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط مهدي بوجمعة، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وذلك ضمن تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الرياضي 2026-2027.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن صفقة بوجمعة تندرج ضمن خطة الإدارة الرامية إلى تدعيم خط الوسط بلاعب يمتلك الإمكانيات الفنية والبدنية اللازمة، بما يعزز خيارات الطاقم الفني ويواكب طموحات الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

واختتم شباب بلوزداد بيانه بتوجيه أطيب التمنيات للاعب مهدي بوجمعة بالتوفيق في مشواره الجديد، معربًا عن ثقته في قدرته على تقديم الإضافة المرجوة والمساهمة في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره خلال الموسم المقبل.