شباب بلوزداد يضيّع فوزا بسذاجة أمام الترجي التونسي

ضيّع شباب بلوزداد فوزا ثمينا امام الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسة دوري رابطة أبطال إفريقيا. بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وإنتهى اللقاء بتعادل في كل شبكة. أين أمضى مهاجم السياربي كريم عريبي الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق ضربة جزاء.

وكانت تسيير الأمور لفوز أبناء لعقيبة إلى غاية الدقيقة 82. التي سجّل فيها لاعب الترجي التونسي زياد مشموم هدفا قاتلا لتنتهي المباراة بالتعادل بسبب خطأ فادح.

وسيّر زملاء بوشار المباراة بشكل جيّد في الشوط الأول. قبل أن يتراجعوا بشكل رهيب في الشوط الذي عرف انهيار بدني للأغلبية.

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